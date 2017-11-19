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Митрополит Серафим освятил новый храм в Нижнем Ломове

09:18 | 19.11.2017 | Религия

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Пенза, 19 ноября 2017. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил освящение храма в честь великомученицы Варвары в нижнеломовском Успенском женском монастыре.

Митрополит Серафим освятил новый храм в Нижнем Ломове

Фото: Илья Школин, Пензенская-епархия.рф

После этого владыка возглавил божественную литургию в этой церкви. Ему сослужили наместник пензенского Спасо-Преображенского мужского монастыря игумен Сергий (Зайчиков), протоиерей Алексий (Авдонин), иерей Сергий (Червяков), протодиакон Дионисий (Сушко) и диакон Ростислав (Горшенев).

Богослужебные песнопения исполнил хор Успенского кафедрального собора Пензы под управлением регента Ольги Горшеневой.

По окончании богослужения митрополит Серафим наградил протоиерея Алексия (Авдонина) архиерейской грамотой по случаю 300-летия празднования освобождения Пензы от кочевников по молитвам перед Казанской иконой Божией матери.

Затем владыка в сопровождении духовенства и молящихся посетил могилу священника Николая Болоховского, которая находится на территории обители, где совершил заупокойную литию, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.
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