В областную библиотеку поступило исследование об Иннокентии Пензенском Религия

Пенза, 26 марта 2019. PenzaNews. Двухтомное издание «Тебе Единому жить. Святитель Иннокентий Пензенский и его эпоха» поступило в пензенскую областную библиотеку имени М.Ю. Лермонтова.

Фото: Liblermont.ru

Книга стала результатом исследований пензенского историка-краеведа Евгения Белохвостикова. Основой для издания послужили документы из архивов Санкт-Петербурга, Москвы, Великого Новгорода, Пензы и Саратова.

Оно стало первой подробной биографией епископа Пензенского и Саратовского, выдающегося церковного историка, богослова, проповедника начала XIX века Иннокентия.

Двухтомный труд вышел в свет к 200-летию со дня смерти святителя, которое отмечается в 2019 году, сообщается на сайте учреждения культуры.

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Святитель Иннокентий Пензенский (в миру Иларион Дмитриевич Смирнов) родился 30 мая 1784 года в селе Павлово Богородского уезда Московской губернии. Был известен как богослов, публицист, проповедник, церковный историк, педагог, противник мистицизма и масонства.

В 1819 году стал епископом Пензенским и Саратовским.

Скончался в Пензе 10 октября 1819 года по старому стилю.

Причислен к лику святых Русской православной церкви для общецерковного почитания на юбилейном архиерейском соборе в августе 2000 года.

24 октября 2000 года его мощи были перенесены в Успенский кафедральный собор Пензы.