В Пензе журналисты на час стали бойцами ОМОНа Общество

Пенза, 13 марта 2017. PenzaNews. Пензенские журналисты получили возможность на час стать бойцами ОМОНа регионального управления Росгвардии в рамках мероприятия «Испытано на себе», состоявшегося в понедельник, 13 марта.

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Ближе с работой ведомства познакомились 10 представителей СМИ, в том числе фотокорреспондент ИА «PenzaNews» Максим Костюшин.

Журналистам была продемонстрирована экипировка, вооружение и инженерно-технические средства, которые используют бойцы ОМОНа. Также на конкретных примерах был описан порядок задержания злоумышленника — от постановки задачи и до ее выполнения.

После этого все желающие попробовали свои силы в стрельбе по мишеням в тире ведомства.

Затем состоялись показательные выступления на улице, где бойцы продемонстрировали работу с защитными щитами — сотрудники выстроились в различные фигуры и рассказали, в каких случаях они применяются.

Как отметил командир ОМОНа управления Росгвардии по Пензенской области Николай Рукавишников, чтобы стать бойцом отряда, молодому человеку нужно обладать особыми качествами.

«Прежде всего, это критерии морально-психологических и физических качеств. И главное, чтобы сотрудник был здоров», — подчеркнул он.

Николай Рукавишников выразил надежду на то, что обстановка в регионе по прежнему останется спокойной и ОМОН будет как можно редко привлекаться к работе.

Комментируя прошедшее мероприятие, фотокорреспондент ИА «PenzaNews» Максим Костюшин выразил благодарность руководству управления Росгвардии за предоставленную возможность попробовать себя в роли бойца ОМОН.

«О работе отряда, как правило, можно узнать только из новостей, а сегодня нам показали все на реальных примерах — подготовка бойцов действительно впечатляет. Также было очень интересно узнать о вооружении подразделения. Мы смогли не только взять в руки оружие, попробовать поразить мишень, но и задать все интересующие вопросы. Хотелось бы, чтобы таких встреч было больше», — сказал он.

По окончании акции всем участникам на память подарили магниты с символикой Росгвардии.