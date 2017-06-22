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В Пензе зажгли сотни свечей в память о погибших в Великой Отечественной войне

09:50 | 22.06.2017 | Общество

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Пенза, 22 июня 2017. PenzaNews. Сотни людей зажгли свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне в рамках акции, состоявшейся у монумента воинской и трудовой славы пензенцев вечером в минувшую среду, 21 июня.

В Пензе зажгли сотни свечей в память о погибших в Великой Отечественной войне. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

У памятника собрались ветераны Великой Отечественной войны, участники локальных войн, активисты молодежных, общественных, патриотических организаций и просто неравнодушные пензенцы.

Обращаясь к присутствующим, заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области Вячеслав Космачев призвал беречь память обо всех, кто совершил бессмертный подвиг.

«Война принесла много горя. Некоторые ее участники до сих пор числятся без вести пропавшими. Каждый год поисково-спасательные отряды продолжают поднимать останки наших земляков. Радует то, что поиски в этом году увенчались успехом. Со всеми воинскими почестями на нашей земле захоронены наши земляки», — сказал он.

Ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы и битвы на Курско-Орловской дуге, почетный гражданин Пензы, председатель городского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Керханаджев подчеркнул, что с каждым годом ветеранов становится все меньше — в настоящее время в Пензе живут 384 участника войны.

«Берегите ветеранов, помните о великом подвиге. Мы с большим трудом одержали величайшую победу. Я искренне желаю вам, чтобы вы никогда не познали страшного горя, того, что пришлось испытать нам», — добавил он.

В завершение акции ее участники почтили память погибших минутой молчания.

Затем они зажгли и установили у вечного огня свечи, как символ горечи потерь и сердечной благодарности за подаренную возможность жить, сообщает пресс-служба реготделения партии «Единая Россия».
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