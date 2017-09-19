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В Пензе открыт первый гуманитарный склад для студентов

13:45 | 19.09.2017 | Общество

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Пенза, 19 сентября 2017. PenzaNews. Первый гуманитарный склад для студентов открыт на базе пензенского колледжа управления и промышленных технологий во вторник, 19 сентября.

В Пензе открыт первый гуманитарный склад для студентов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

За помощью сюда могут обратиться студенты всех учебных организаций Пензы, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Молодые люди могут получить на складе гигиенические принадлежности, канцелярские товары, продукты питания одежду. Предполагается, что в будущем количество таких складов будет увеличено.

В ходе церемонии открытия координатор фонда помощи студентам «Студфонд» Дмитрий Волков подчеркнул, что гуманитарный склад будет работать в постоянном режиме.

«Фонд поддержки студентов «Студфонд» будет оказывать любую адресную помощь, которая необходима», — добавил он.

В свою очередь депутат Законодательного собрания Пензенской области Яна Куприна отметила, что факт затрагивания таких социальных проблем в регионе является очень важным.

«Очень здорово, что есть общественные организации, неравнодушные жители Пензенской области, нашего Сурского края, которые готовы помогать друг другу, потому что в нашей помощи нуждаются не только дети, не только пенсионеры, но и такая активная часть населения как студенты», — сказала депутат.

Заместитель директора колледжа по работе с социальными партнерами Наталья Чистякова подчеркнула, что открытие такого склада на базе колледжа управления и промтехнологий является большой честью для учреждения.

«Среди молодых ребят есть много тех, кто нуждается в дополнительной поддержке. И они будут знать, что всегда можно будет обратиться в колледж, в этот центр, поставить задачи и центр изыщет ресурсы, чтобы помочь в той или иной ситуации», — пояснила она.

После этого была перерезана красная лента. В церемонии приняли участие Дмитрий Волков, Яна Куприна и Наталья Чистякова.

В день открытия склада первая помощь была оказана десяти студентам. Средства на предметы первой необходимости и продукты были предоставлены, в том числе при помощи партнеров, которыми выступили ОАО «Маяк» и фабрика «Ванюшкины сладости».
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