13:45:48 Вторник, 23 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенская область получит субсидии на создание трех детских культурно-просветительских центров в 2026 году

09:08 | 23.09.2025 | Культура

Печать

Пенза, 23 сентября 2025. PenzaNews. Пензенская область по результатам конкурсного отбора получит субсидии из федерального бюджета на создание детских культурно-просветительских центров на базе трех учреждений культуры в 2026 году. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Пензенская область получит субсидии на создание трех детских культурно-просветительских центров в 2026 году

Фото: Pnzreg.ru

«В следующем году в Пензенской области впервые создадим детские культурно-просветительские центры. Наш регион получит финансирование в рамках нацпроекта «Семья». По итогам конкурса Минкультуры РФ поддержаны концепции на базе областного краеведческого музея, музея А.Н. Радищева и районной библиотеки Пензенского района», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувший понедельник, 22 сентября.

Он отметил, что открытие детских культурно-просветительских центров является новой инициативой в рамках модернизации музеев, библиотек и домов культуры.

«По всей стране будут создаваться современные пространства для работы с детьми, а работники центров пройдут повышение квалификации», —добавил Олег Мельниченко.

По его словам, благодаря этому появятся новые возможности для семейного досуга, а объекты культуры станут интереснее для юных посетителей.

«В музее А.Н. Радищева придумали проект «Домашняя типография Радищева», где детей посвятят в историю книгопечатания, развитие писательского дела. В библиотеке Пензенского района планируют развивать медиаграмотность, а в областном краеведческом музее ребятам предложат познакомиться с профессией археолога, совершить путешествие во времени и узнать о жизни на территории Пензы в древности», — пояснил губернатор.


Читайте также
В Пензенской области за 8 месяцев введено около 455,5 тыс. кв. метров жилья В Тамале завершен капремонт водопровода
В Пензенской области стартовал студенческий донорский марафон Движение по улице Богданова в Пензе ограничат до конца сентября
Жительница Пензы после телефонного общения с мошенниками лишилась 1,7 млн. рублей Олег Денисов встретился с участницей проекта «Герои Пензенского края» Ольгой Гришиной
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама