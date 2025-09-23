Пензенская область получит субсидии на создание трех детских культурно-просветительских центров в 2026 году Культура

Пенза, 23 сентября 2025. PenzaNews. Пензенская область по результатам конкурсного отбора получит субсидии из федерального бюджета на создание детских культурно-просветительских центров на базе трех учреждений культуры в 2026 году. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«В следующем году в Пензенской области впервые создадим детские культурно-просветительские центры. Наш регион получит финансирование в рамках нацпроекта «Семья». По итогам конкурса Минкультуры РФ поддержаны концепции на базе областного краеведческого музея, музея А.Н. Радищева и районной библиотеки Пензенского района», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувший понедельник, 22 сентября.

Он отметил, что открытие детских культурно-просветительских центров является новой инициативой в рамках модернизации музеев, библиотек и домов культуры.

«По всей стране будут создаваться современные пространства для работы с детьми, а работники центров пройдут повышение квалификации», —добавил Олег Мельниченко.

По его словам, благодаря этому появятся новые возможности для семейного досуга, а объекты культуры станут интереснее для юных посетителей.

«В музее А.Н. Радищева придумали проект «Домашняя типография Радищева», где детей посвятят в историю книгопечатания, развитие писательского дела. В библиотеке Пензенского района планируют развивать медиаграмотность, а в областном краеведческом музее ребятам предложат познакомиться с профессией археолога, совершить путешествие во времени и узнать о жизни на территории Пензы в древности», — пояснил губернатор.