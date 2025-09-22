09:13:27 Понедельник, 22 сентября
Пензенская область примет всероссийский форум участников СВО и их семей

09:00 | 22.09.2025 | Общество

Пенза, 22 сентября 2025. PenzaNews. Второй всероссийский форум участников специальной военной операции и их семей «Вместе к Победе» пройдет в Пензенской области с 24 по 26 сентября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Пензенская область примет всероссийский форум участников СВО и их семей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«В событии примут участие члены семей участников и ветеранов СВО из воинских частей Пензенской, Ульяновской, Саратовской областей, республик Башкортостан, Чувашия, Мордовия, а также представители молодежи, руководители профильных министерств и ведомств, экспертного сообщества, органов исполнительной и законодательной власти», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что собравшиеся обсудят актуальные вопросы поддержки семей военнослужащих и ветеранов.

«В программу включены дискуссии, мастер-классы и круглые столы, где участники поделятся опытом и идеями по улучшению жизни ветеранов и их близких. Особое внимание будет уделено вопросам социальной адаптации, медицинской помощи и психологической поддержки», — добавляется в сообщении.

В тексте указано, что основные мероприятия форума пройдут в Мокшанском районе, а церемония открытия состоится в центре культурного развития «Дом офицеров» в Пензе.


Актуальное

