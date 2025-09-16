22:52:38 Вторник, 16 сентября
Жительница Пензы после телефонного общения с мошенниками лишилась 1,7 млн. рублей

14:08 | 16.09.2025 | Криминал

Пенза, 16 сентября 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1949 года рождения лишилась 1,7 млн. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

Жительница Пензы после телефонного общения с мошенниками лишилась 1,7 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала женщине на сотовый телефон позвонил незнакомец, который выдал себя за представителя маркетплейса и потребовал назвать коды из SMS якобы для получения посылки.

«Женщина пояснила звонившему, что ничего не заказывала, но коды из SMS-сообщений продиктовала», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что затем на стационарный телефон потерпевшей позвонил злоумышленник под видом работника телефонной компании, который выманил у нее паспортные данные под предлогом смены номера.

«Через несколько дней заявительнице позвонил неизвестный, представившийся сотрудником силового ведомства. Он пояснил женщине, что на ее банковских счетах происходит подозрительная активность и что ее денежные средства могут быть переведены на счета террористов. Звонивший оказывал сильное моральное давление на потерпевшую и убедил ее в том, что если она не переведет деньги на «безопасный счет», то понесет уголовную ответственность», — говорится в тексте.

В сообщении поясняется, что, выполняя инструкции незнакомца, жительница Пензы отправилась в банк, сняла со счета 1,7 млн. рублей, после чего передала деньги неизвестному мужчине.

«Спустя некоторое время заявительница поняла, что стала жертвой мошенничества, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


