На подростка, устроившего стрельбу из окна дома на улице Тернопольской в Пензе, составили протокол за мелкое хулиганство

Пенза, 19 сентября 2025. PenzaNews. Протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», составлен в отношении подростка 2008 года, устроившего стрельбу из пневматического пистолета из окна многоквартирного дома на улице Тернопольской в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

«По словам несовершеннолетнего, в августе текущего года он приобрел пневматический пистолет у своего знакомого. Из указанного пистолета молодой человек из хулиганских побуждений стрелял из окна своей квартиры, где проживает со своей девушкой. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции в ходе осмотра квартиры, в которой проживает несовершеннолетний, при участии его законного представителя 1984 года рождения изъяли пневматический пистолет», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что законный представитель подростка привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

В тексте добавляется также, что в отношении 18-летней девушки проводится проверка.