17:10:45 Понедельник, 22 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области сестра погибшего участника СВО получила выплату в 1 млн. рублей после вмешательства прокуратуры

14:19 | 22.09.2025 | Общество

Печать

Пенза, 22 сентября 2025. PenzaNews. Сестра погибшего участника специальной военной операции получила в Пензенской области региональную единовременную выплату в размере 1 млн. рублей после вмешательства прокуратуры.

В Пензенской области сестра погибшего участника СВО получила выплату в 1 млн. рублей после вмешательства прокуратуры. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что в феврале 2025 года женщина обратилась в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении единовременной денежной выплаты. Ей было необоснованно отказано в предоставлении меры социальной поддержки со ссылкой на отсутствие у военнослужащего на момент гибели регистрации на территории Пензенской области. Прокуратура обратилась в суд с иском об установлении факта проживания погибшего участника СВО на территории региона и предоставлении соответствующей меры социальной поддержки члену его семьи», — говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В нем добавляется, что суд удовлетворил заявленные требования.

«После вмешательства надзорного ведомства сестре погибшего участника СВО перечислена региональная единовременная выплата в размере 1 млн. рублей», — сказано в тексте.


Читайте также
Территория Прибрежная появится в Железнодорожном районе Пензы Выборы губернаторов пройдут в 2026 году в семи субъектах РФ, в том числе в Пензенской области
Привокзальная площадь в Пензе будет закрыта для транспорта до 20 сентября В Пензенской области запущен проект по комплексной реабилитации ветеранов СВО, получивших инвалидность в результате военной травмы
В Пензенской области пройдет профилактическое мероприятие «Автоперевозчик» В Пензенской области завершено обучение 25 социальных нянь
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама