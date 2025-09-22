В Пензенской области сестра погибшего участника СВО получила выплату в 1 млн. рублей после вмешательства прокуратуры Общество

Пенза, 22 сентября 2025. PenzaNews. Сестра погибшего участника специальной военной операции получила в Пензенской области региональную единовременную выплату в размере 1 млн. рублей после вмешательства прокуратуры.

«Установлено, что в феврале 2025 года женщина обратилась в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении единовременной денежной выплаты. Ей было необоснованно отказано в предоставлении меры социальной поддержки со ссылкой на отсутствие у военнослужащего на момент гибели регистрации на территории Пензенской области. Прокуратура обратилась в суд с иском об установлении факта проживания погибшего участника СВО на территории региона и предоставлении соответствующей меры социальной поддержки члену его семьи», — говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В нем добавляется, что суд удовлетворил заявленные требования.

«После вмешательства надзорного ведомства сестре погибшего участника СВО перечислена региональная единовременная выплата в размере 1 млн. рублей», — сказано в тексте.