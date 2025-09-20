Анна Кузнецова и Олег Мельниченко обсудили совершенствование мер поддержки семей с детьми Общество

Пенза, 20 сентября 2025. PenzaNews. Заместитель председателя Государственной думы России Анна Кузнецова и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко обсудили совершенствование мер поддержки семей с детьми в ходе рабочей встречи, состоявшейся в правительстве региона.

Фото: T.me/omelnichenko

«Стратегической задачей в стране является улучшение демографической ситуации. Опыт Пензенской области по совершенствованию мер поддержки семей с детьми и реализации пилотного проекта в Сердобском и Земетчинском районах обсудили с вице-спикером Государственной думы РФ, нашей землячкой Анной Юрьевной Кузнецовой», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувшую пятницу, 19 сентября.

Олег Мельниченко отметил, что на пилотных территориях, где в совокупности проживают 63 тыс. человек, комплексно подошли к повышению качества жизни.

«Доложил, что работу ведем по девяти направлениям. Огромное внимание уделяем материальным выплатам семьям, дополнительной медицинской помощи, социальному сопровождению через семейные МФЦ. Сейчас в Пензенской области строим уже четвертый такой», — пояснил он.

Губернатор обратил внимание на то, что в результате на пилотных территориях почти на 15% увеличилось количество беременных женщин, рождаемость в Земетчинском районе выросла на 9,4%, в Сердобском — на 16,4%, в 2,5 раза снизилось число абортов.

«Отдельное спасибо сказал за то, что поддержка семьи на пензенской земле начиналась с основанного Анной Юрьевной фонда «Покров» и получила распространение в масштабах страны благодаря проекту «Единой России». Также разработанный партией золотой стандарт поддержки многодетных семей реализуется в регионе почти на 100%. Еще обсудили региональную помощь участникам СВО и их близким, молодым и студенческим семьям, детям с особенностями развития. Чувствуем поддержку Анны Юрьевны и смело движемся в будущее!» — добавил Олег Мельниченко.