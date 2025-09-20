13:30:16 Суббота, 20 сентября
Губернатор Пензенской области пообщался с участниками форума «Лидеры молодежи 58»

Пенза, 20 сентября 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко пообщался с участниками 10-дневного форума «Лидеры молодежи 58», который объединил более 300 молодых людей.

Фото: Pnzreg.ru

Активисты поинтересовались, в частности, что может удержать молодежь на малой родине.

«Первое — город должен быть комфортным и экологичным. Второе — должны быть созданы достойные условия для реализации профессиональных возможностей и получения достойного вознаграждения. Третье — в городе должны быть возможности для досуга, для реализации людей в науке и культуре», — сказал Олег Мельниченко.

Он обратил внимание на то, что в Пензе активно развивается инфраструктура и ведется комплексное благоустройство территорий.

«Создаем условия для снижения уровня безработицы. В регионе он остается низким, а средний уровень зарплаты по стране постепенно растет. Прилагаем усилия, чтобы рост продолжался», — добавил руководитель субъекта федерации.

Олег Мельниченко поблагодарил представителей молодежи за активную гражданскую позицию.

«Благодарю вас за ваше небезразличие, за то, что предлагаете и реализуете здесь свои проекты. Это очень важно. Вы уже новая эпоха. Главное, чтобы все, что вы делаете, шло на благо Родине, семье и вам», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.


