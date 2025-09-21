Вблизи бюста Махалина в Пензе высадили 25 деревьев и кустарников Общество

Пенза, 21 сентября 2025. PenzaNews. 25 деревьев и кустарников высажено вблизи бюста Героя Советского Союза А.Е. Махалина на улице Калинина в Пензе.

Фото: Pgduma.ru

Участие в экологической акции приняли председатель Пензенской городской думы Денис Соболев, депутаты, сотрудники администрации Первомайского района, представители бизнес-сообщества, работники МБУ «Пензавтодор» и активисты.

Территорию вблизи бюста украсили молодые ели, рябины, кусты можжевельника и спиреи.

Как отметил Денис Соболев, это третья экологическая акция за последние две недели.

«Наша цель — посадить в этом году в Пензе 3 тыс. деревьев, и эту задачу мы выполняем совместными усилиями. К нам подключились представители бизнеса, промышленные предприятия, общественники, волонтеры. Уверен, что сообща справимся. А в будущем году продолжим, чтобы вернуть Пензе звание одного из самых зеленых городов страны», — цитирует Дениса Соболева пресс-служба гордумы.