В ДТП в Бессоновском районе один человек погиб, трое пострадали Происшествия

Пенза, 22 сентября 2025. PenzaNews. Один человек погиб, еще трое пострадали в результате столкновения автомобилей «Chevrolet Cruze», «Renault Duster» и грузовика «Mercedes-Benz Actros» с полуприцепом на федеральной трассе М5 «Урал» в Бессоновском районе Пензенской области.

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, ДТП произошло вечером 20 сентября, за рулем «Chevrolet» находился мужчина 1974 года рождения, «Renault» управлял водитель 1955 года рождения, грузовиком — мужчина 1971 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Renault Duster» скончался на месте», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что водитель «Chevrolet» и его пассажирка 2009 года рождения, а также пассажирка «Renault» – женщина 1960 года рождения, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — поясняется в сообщении.