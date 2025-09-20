В Пензенской области молодой мужчина обвиняется в истязании ребенка своей сожительницы Криминал

Пенза, 20 сентября 2025. PenzaNews. 24-летний мужчина обвиняется в истязании 2-летнего сына своей сожительницы в Городищенском районе Пензенской области, в настоящее время ребенок находится в больнице.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, житель Городищенского района с августа по сентябрь 2025 года систематически наносил 2-летнему сыну сожительницы удары по телу, причиняя мальчику физическую боль и психические страдания», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем уточняется, что мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание», по ходатайству следователя суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.

«Ребенок госпитализирован, [...] ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», — добавляется в тексте.

В сообщении поясняется, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.