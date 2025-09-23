13:45:34 Вторник, 23 сентября
В Пензенской области девочка-подросток перевела деньги мошеннику, опасаясь привлечения родителей к ответственности за финансирование экстремизма

09:51 | 23.09.2025 | Криминал

Пенза, 23 сентября 2025. PenzaNews. 14-летняя девочка попалась на уловку телефонного мошенника, который выдал себя за работника портала госуслуг, проинформировал несовершеннолетнюю о якобы произошедшей утечке персональных данных и запугал собеседницу, что теперь злоумышленники пытаются перечислить все деньги в поддержку экстремистских организаций и, если не следовать его указаниям, ее родителям грозит уголовная ответственность.

В Пензенской области девочка-подросток перевела деньги мошеннику, опасаясь привлечения родителей к ответственности за финансирование экстремизма. Фото из архива ИА «PenzaNews»

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, девочка подсмотрела пароль к банковскому приложению на телефоне матери и подобрала пароль к мобильному банку на устройстве отца.

«Дождавшись ночи, потерпевшая взяла телефоны родителей, зашла в банковское приложение и оформила на них кредиты, а затем перечислила деньги на указанный мошенником счет. С банковской карты матери она также перечислила деньги на свой счет, а утром, отправившись в банк, перевела через банкомат деньги на «безопасный счет», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что сумма ущерба составила 315 тыс. рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — поясняется в тексте.


