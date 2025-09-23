Житель Малосердобинского района, попавшийся на пьяной езде, получил 250 часов обязательных работ и лишился автомобиля Криминал

Пенза, 23 сентября 2025. PenzaNews. Суд назначил 56-летнему жителю Малосердобинского района Пензенской области, который попался на рулем в нетрезвом виде, наказание в виде 250 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года, а также конфисковал автомобиль «Lada Priora». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

«В апреле 2025 года, употребив вечером спиртные напитки, мужчина решил перегнать легковой автомобиль, принадлежащий его бывшей супруге, с территории домовладения сына к своему. Передвигаясь на транспортном средстве по улице районного центра, подсудимый увидел проблесковые маячки специализированной автомашины ГАИ, но требование остановиться проигнорировал, так как понимал, что его привлекут к ответственности. Злоумышленник попытался оторваться от сотрудников ДПС, однако не справился с управлением и съехал с автодороги», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что мужчина согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения, но затем в учреждении здравоохранения стал фальсифицировать выдохи, что было приравнено к отказу от освидетельствования.

«Согласно положениям закона такой водитель признается лицом, находящимся в состоянии опьянения», — поясняется в тексте.

В сообщении указано, что ранее мужчина привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

«В ходе рассмотрения дела подсудимый признал вину, пояснил, что в содеянном раскаивается. [...] Приговор не вступил в законную силу», — отмечается в пресс-релизе.