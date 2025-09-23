Глава Пензы призвал оперативно завершить работы на улице Суворова, чтобы открыть проезд по ней 24 сентября Общество

Пенза, 23 сентября 2025. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов призвал руководство организации, осуществляющей работы по технологическому присоединению строящегося объекта к инженерным сетям на улице Суворова, оперативно завершить их, чтобы можно было открыть проезд для транспорта на участке от улицы Московской до улицы Чехова в предстоящую среду, 24 сентября.

Фото: T.me/denisov_ov

«По ситуации на улице Суворова поступают жалобы. Выезжал на место. Сейчас участок от улицы Московской до Чехова перекрыт из-за технологического присоединения строящегося объекта к инженерным сетям», — написал он в своем Telegram-канале в минувший понедельник, 22 сентября.

Олег Денисов уточнил, что на протяжении всего отрезка от улицы Московской до улицы Чехова покрытие отфрезеровано.

«Запланированный ремонт проезжей части временно приостановили из-за разрытий. Финишную асфальтировку выполним после того, как выравнивающий слой в местах вскрышных работ даст необходимую усадку», — пояснил глава города.