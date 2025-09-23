13:46:08 Вторник, 23 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Глава Пензы призвал оперативно завершить работы на улице Суворова, чтобы открыть проезд по ней 24 сентября

11:12 | 23.09.2025 | Общество

Печать

Пенза, 23 сентября 2025. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов призвал руководство организации, осуществляющей работы по технологическому присоединению строящегося объекта к инженерным сетям на улице Суворова, оперативно завершить их, чтобы можно было открыть проезд для транспорта на участке от улицы Московской до улицы Чехова в предстоящую среду, 24 сентября.

Глава Пензы призвал оперативно завершить работы на улице Суворова, чтобы открыть проезд по ней 24 сентября

Фото: T.me/denisov_ov

«По ситуации на улице Суворова поступают жалобы. Выезжал на место. Сейчас участок от улицы Московской до Чехова перекрыт из-за технологического присоединения строящегося объекта к инженерным сетям», — написал он в своем Telegram-канале в минувший понедельник, 22 сентября.

Олег Денисов уточнил, что на протяжении всего отрезка от улицы Московской до улицы Чехова покрытие отфрезеровано.

«Запланированный ремонт проезжей части временно приостановили из-за разрытий. Финишную асфальтировку выполним после того, как выравнивающий слой в местах вскрышных работ даст необходимую усадку», — пояснил глава города.


Читайте также
В Пензенской области за 8 месяцев введено около 455,5 тыс. кв. метров жилья В Тамале завершен капремонт водопровода
В Пензенской области стартовал студенческий донорский марафон Движение по улице Богданова в Пензе ограничат до конца сентября
Жительница Пензы после телефонного общения с мошенниками лишилась 1,7 млн. рублей Олег Денисов встретился с участницей проекта «Герои Пензенского края» Ольгой Гришиной
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама