Компания «Т Плюс» завершила подготовку оборудования пензенской ТЭЦ-1 к зиме

09:20 | 17.09.2025

Пенза, 17 сентября 2025. PenzaNews. Подготовка оборудования ТЭЦ-1 к отопительному сезону завершена в Пензе. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс».

Компания «Т Плюс» завершила подготовку оборудования пензенской ТЭЦ-1 к зиме. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Энергетики провели капитальный ремонт трех дымовых труб, а также текущий ремонт четырех турбогенераторов и семи котлов. Мероприятия стартовали в середине апреля, за это время специалисты также проверили работу основного и вспомогательного оборудования, которое задействовано в осенне-зимний период», — сказано в пресс-релизе.

В нем обращается внимание на то, что пензенская ТЭЦ-1 является основным источником тепловой энергии для городской системы централизованного теплоснабжения, капитальный и текущий ремонт на станции проводится ежегодно.

Как отметил технический директор – главный инженер пензенской ТЭЦ-1 Павел Дильман, для выполнения задачи по обеспечению качественного и надежного прохождения отопительного сезона необходим контроль за техническим состоянием оборудования.

«Зима — это время максимальной нагрузки на станцию, и мы должны быть уверены в ее исправной работе», — сказал Павел Дильман, слова которого приводятся в пресс-релизе.


