Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела об истязании малолетнего ребенка в Пензенской области

08:27 | 22.09.2025 | Криминал

Пенза, 22 сентября 2025. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об истязании малолетнего ребенка в Городищенском районе Пензенской области.

Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела об истязании малолетнего ребенка в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«В средствах массовой информации сообщалось, что в Пензенской области 2-летний мальчик госпитализирован из-за истязаний сожителем матери. По данному факту следственным управлением СК России по Пензенской области расследуется уголовное дело. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения, ему предъявлено обвинение», — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета России.

«Глава СК России поручил руководителю следственного управления Игнатенкову В.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — добавляется в тексте.


Актуальное

