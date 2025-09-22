Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела об истязании малолетнего ребенка в Пензенской области Криминал

Пенза, 22 сентября 2025. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об истязании малолетнего ребенка в Городищенском районе Пензенской области.

«В средствах массовой информации сообщалось, что в Пензенской области 2-летний мальчик госпитализирован из-за истязаний сожителем матери. По данному факту следственным управлением СК России по Пензенской области расследуется уголовное дело. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения, ему предъявлено обвинение», — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета России.

«Глава СК России поручил руководителю следственного управления Игнатенкову В.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — добавляется в тексте.