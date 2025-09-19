00:06:36 Суббота, 20 сентября
По факту ДТП с тремя погибшими в Пензенской области возбуждено уголовное дело

16:12 | 19.09.2025 | Криминал

Пенза, 19 сентября 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» возбуждено по факту столкновения автобуса и легкового автомобиля «Lada Kalina» на федеральной трассе М5 «Урал» в Пензенской области, в результате которого погибли три человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по региону.

Фото: Penza.sledcom.ru

«По данным следствия, утром 19 сентября 2025 года на федеральной автодороге М5 «Урал» в Мокшанском районе произошло ДТП с участием автобуса и автомашины марки «Lada Kalina». В результате столкновения транспортных средств водитель легковой автомашины и два пассажира, один из которых несовершеннолетний, скончались на месте происшествия», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что водитель автобуса с травмами госпитализирован, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.

«Несколько пострадавших пассажиров автобуса доставлены в больницу», — отмечается в тексте.

В сообщении поясняется, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

«В ходе расследования уголовного дела будут исследованы техническое состояние легковой автомашины и автобуса, следовавшего по маршруту, условия его эксплуатации и обстоятельства, способствовавшие ДТП», — говорится в пресс-релизе.


Актуальное

