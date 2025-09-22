17:10:38 Понедельник, 22 сентября
Около 3 тыс. человек посетили туристско-информационный центр в Пензе с начала 2025 года

12:14 | 22.09.2025 | Общество

Пенза, 22 сентября 2025. PenzaNews. Около 3 тыс. человек из разных регионов России и Белоруссии посетили туристско-информационный центр в сквере имени М.Ю. Лермонтова в Пензе с начала 2025 года. Об этом сообщил глава города Олег Денисов.

Фото: T.me/denisov_ov

«Внутренний туризм в России активно развивается. Популярностью у путешественников пользуется и наш любимый город. В 2025 году туристско-информационный центр принял около 3 тыс. человек. Это гости из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Ижевска, Самарской, Ульяновской и Тамбовской областей, Марий Эл, Татарстана, Башкортостана и с Алтая, делегация из Беларуси», — написал он в своем Telegram-канале в минувшее воскресенье, 21 сентября.

Олег Денисов уточнил, что среди наиболее популярных точек притяжения туристов — музей одной картины, центр театрального искусства «Дом Мейерхольда», музеи В.О. Ключевского и И.Н. Ульянова, городские театры.

По словам главы Пензы, многие посещают храмы и соборы.

«Туристы отмечают, что Пенза встречает их чистыми улицами, радует интересными экскурсиями и вкусной кухней», — написал он.

«Важно и дальше повышать туристический потенциал нашего города. Это поможет привлечь дополнительные инвестиции в инфраструктуру, поддержать местных предпринимателей, работающих в сфере торговли и услуг, сделать Пензу еще более уютной и комфортной», — подчеркнул Олег Денисов.


