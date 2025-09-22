Отопительный сезон в Пензе стартует 25 сентября ЖКХ

Пенза, 22 сентября 2025. PenzaNews. Подачу тепла в социально значимые объекты планируется начать в Пензе в предстоящий четверг, 25 сентября. Об этом сообщил глава города Олег Денисов.

«Сейчас стоит хорошая погода, при этом мы понимаем, что с середины недели резко похолодает, пойдут дожди. А значит, в зоне риска в первую очередь окажутся детские сады, школы и больницы. Важно не допустить рост заболеваемости. С 25 сентября Пенза будет поэтапно входить в отопительный сезон», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в понедельник, 22 сентября.

Олег Денисов добавил, что в первую очередь начнут отапливать значимые объекты, затем — в течение 10 дней — жилой фонд.

В продолжение совещания глава города также призвал активизировать работы в рамках месячника по благоустройству.

«Нужно активнее убирать опавшие листья, очищать ливнеприемные решетки не только на проезжей части, но и во дворах. Впереди дожди, не надо ждать, когда листва размокнет и превратится в грязь на дорогах, забьет ливневки», — цитирует Олега Денисова пресс-служба администрации Пензы.