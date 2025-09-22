17:09:44 Понедельник, 22 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе пенсионерка лишилась 300 тыс. рублей после «звонка из банка»

10:05 | 22.09.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 22 сентября 2025. PenzaNews. Телефонная мошенница, выдавшая себя за работницу банка, выманила у пенсионерки из Пензы 300 тыс. рублей.

В Пензе пенсионерка лишилась 300 тыс. рублей после «звонка из банка». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, злоумышленница заявила, что от имени собеседницы проводятся подозрительные операции в поддержку экстремистских организаций.

«Под предлогом проверки и предотвращения незаконных действий мошенница убедила женщину передать ей все свои накопления. Доверившись злоумышленнице, заявительница проследовала в назначенное место встречи и передала неизвестному пакет, в котором находились денежные средства в размере 300 тыс. рублей. Через несколько дней пензячка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению преступления», — добавляется в тексте.


Читайте также
Территория Прибрежная появится в Железнодорожном районе Пензы Выборы губернаторов пройдут в 2026 году в семи субъектах РФ, в том числе в Пензенской области
Привокзальная площадь в Пензе будет закрыта для транспорта до 20 сентября В Пензенской области запущен проект по комплексной реабилитации ветеранов СВО, получивших инвалидность в результате военной травмы
В Пензенской области пройдет профилактическое мероприятие «Автоперевозчик» В Пензенской области завершено обучение 25 социальных нянь
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама