В Пензе пенсионерка лишилась 300 тыс. рублей после «звонка из банка» Криминал

Пенза, 22 сентября 2025. PenzaNews. Телефонная мошенница, выдавшая себя за работницу банка, выманила у пенсионерки из Пензы 300 тыс. рублей.

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, злоумышленница заявила, что от имени собеседницы проводятся подозрительные операции в поддержку экстремистских организаций.

«Под предлогом проверки и предотвращения незаконных действий мошенница убедила женщину передать ей все свои накопления. Доверившись злоумышленнице, заявительница проследовала в назначенное место встречи и передала неизвестному пакет, в котором находились денежные средства в размере 300 тыс. рублей. Через несколько дней пензячка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению преступления», — добавляется в тексте.