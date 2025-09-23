13:45:54 Вторник, 23 сентября
В Пензе выявлен факт осуществления незаконной ломбардной деятельности

10:10 | 23.09.2025 | Экономика

Пенза, 23 сентября 2025. PenzaNews. Прокуратура выявила факт осуществления индивидуальным предпринимателем незаконной ломбардной деятельности на улице Московской в Пензе.

В Пензе выявлен факт осуществления незаконной ломбардной деятельности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Установлено, что в магазине на улице Московской города Пензы, имеющем вывеску «Ломбард», индивидуальный предприниматель осуществляла незаконную ломбардную деятельность, ведение которой допускается только юридическими лицами, внесенными в реестр Банка России», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что в отношении предпринимателя было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.56 КоАП РФ «Незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов), в том числе обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой».

«По результатам его рассмотрения судом хозяйствующий субъект оштрафована на 30 тыс. рублей», — сказано в тексте.

В сообщении отмечается, что вывеска с надписью «Ломбард» демонтирована.


