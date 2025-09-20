00:33:29 Воскресенье, 21 сентября
Жительница Пензы перевела около 500 тыс. рублей на «безопасный счет»

13:30 | 20.09.2025 | Криминал

Пенза, 20 сентября 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1967 года рождения лишилась около 500 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника, который выдал себя за сотрудника силового ведомства.

Жительница Пензы перевела около 500 тыс. рублей на «безопасный счет». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, злоумышленник убедил собеседницу, что некие лица пытаются похитить все ее деньги, поэтому их необходимо перевести на «безопасный счет».

«Заявительница не догадывалась, что общается со злоумышленником. Следуя инструкциям, она перечислила свои сбережения на банковский счет, указанный мужчиной. Позже гражданка поняла, что стала жертвой обмана. Размер ущерба составил около 500 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — поясняется в тексте.


