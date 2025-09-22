17:09:51 Понедельник, 22 сентября
Жительница Ростовской области подозревается в обмане пензенских пенсионерок на 570 тыс. рублей

17:00 | 22.09.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 22 сентября 2025. PenzaNews. 39-летняя жительница Ростовской области подозревается в Пензе в хищении 570 тыс. рублей у пенсионерок, которым она обещала снять порчу.

Жительница Ростовской области подозревается в обмане пензенских пенсионерок на 570 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, стражи порядка установили личность подозреваемой после обращения в правоохранительные органы 75-летней женщины.

«Потерпевшая рассказала полицейским, что к ней на улице подошла женщина средних лет и убедила, что на нее наложен сглаз. Поверив в слова незнакомки, горожанка пригласила ее к себе домой для проведения ритуала очищения. Для этого гостья попросила хозяйку принести фотографию и все деньги. Все необходимое для обряда пенсионерка положила в носок. Целительница произвела определенные манипуляции и вернула носок, строго наказав не открывать его до утра следующего дня», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что впоследствии потерпевшая вместо денег обнаружила в носке газетные обрезки.

«Оперативниками был установлен еще один эпизод преступной деятельности подозреваемой. По аналогичной схеме она обманула еще одну пенсионерку. [...] Общая сумма ущерба составила 570 тыс. рублей», — отмечается в тексте.

В сообщении указано, что по данным фактам возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», подозреваемая признала свою вину.

«В настоящее время проводятся мероприятия по выявлению других эпизодов ее преступной деятельности», — поясняется в пресс-релизе.


