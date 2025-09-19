В Max появился канал информационного агентства «PenzaNews»

ИА «PenzaNews» — первое частное независимое информационное агентство Пензенской области, которое беспрерывно работает с 2007 года.
За это время на интернет-ресурсе опубликовано около 165 тыс. информационных материалов о событиях в Пензе и области, а также в России и за рубежом.
По данным сервиса веб-аналитики «Яндекс.Метрика», суммарное количество просмотров страниц сайта «PenzaNews» с января по август 2025 года составило около 5,5 млн., средняя продолжительность визита — более 4 минут.
