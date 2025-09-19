В Max появился канал информационного агентства «PenzaNews» Общество

Пенза, 19 сентября 2025. PenzaNews. Информационное агентство «PenzaNews» запустило официальный канал в национальном мессенджере Max.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Подписаться на него могут все желающие. Подписчикам канала доступна информация о событиях в Пензе и Пензенской области.

В настоящее время новостные сообщения ИА «PenzaNews» также транслируются в соцсети « ВКонтакте », « Одноклассники » и Telegram .

ИА «PenzaNews» — первое частное независимое информационное агентство Пензенской области, которое беспрерывно работает с 2007 года.

За это время на интернет-ресурсе опубликовано около 165 тыс. информационных материалов о событиях в Пензе и области, а также в России и за рубежом.

По данным сервиса веб-аналитики «Яндекс.Метрика», суммарное количество просмотров страниц сайта «PenzaNews» с января по август 2025 года составило около 5,5 млн., средняя продолжительность визита — более 4 минут.