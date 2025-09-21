17:15:42 Воскресенье, 21 сентября
Олег Мельниченко поздравил работников леса и лесоперерабатывающей промышленности с праздником

11:01 | 21.09.2025 | Общество

Пенза, 21 сентября 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников леса и лесоперерабатывающей промышленности с профессиональным праздником.

Олег Мельниченко поздравил работников леса и лесоперерабатывающей промышленности с праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В Пензенской области лесные угодья занимают более 20% территории. В регионе создано 16 лесничеств, сотрудники которых добросовестно выполняют возложенные на них обязанности. Большой вклад в экономику страны вносят наши лесоперерабатывающие предприятия: пензенский холдинг «Маяк», нижнеломовский завод «Власть труда» и спичечная фабрика «Победа», деревообрабатывающие и мебельные предприятия Пензы, Кузнецка, Городищенского, Бессоновского и других районов», — отметил глава региона.

Он обратил внимание на то, что, обеспечивая промышленность и население необходимыми ресурсами, работники лесного и лесопромышленного комплекса выполняют важные задачи по сохранению природного богатства и восстановлению зеленых насаждений, заботятся об экологическом благополучии региона.

«Желаю всем работникам отрасли крепкого здоровья, успехов, достижения поставленных целей на благо нашей Родины!» — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.


