Семь молодых врачей пополнили штат пензенской областной детской больницы

15:03 | 22.09.2025 | Медицина

Пенза, 22 сентября 2025. PenzaNews. Семь молодых врачей после окончания вуза в 2025 году пополнили штат пензенской областной детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова в сентябре.

Семь молодых врачей пополнили штат пензенской областной детской больницы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews»

Согласно информации, размещенной на сайте Минздрава Пензенской области, это анестезиологи-реаниматологи Люция Дергунова, Егор Орлов и Владислав Козлов, педиатр Владимир Бурлаков, нефролог Анна Мазай, рентгенолог Владимир Чинчик и травматолог-ортопед Денис Запекин.

Как отметил главный врач пензенской областной детской больницы Максим Баженов, за каждым молодым врачом закреплен наставник, который всегда готов поделиться опытом.

«В лечебно-диагностических отделениях молодых специалистов ознакомили с распорядком работы больницы, медицинским оборудованием лечебного учреждения и особенностями работы каждого отделения», — сказал Максим Баженов, слова которого приводятся в сообщении.


