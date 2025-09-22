Семь молодых врачей пополнили штат пензенской областной детской больницы Медицина

Пенза, 22 сентября 2025. PenzaNews. Семь молодых врачей после окончания вуза в 2025 году пополнили штат пензенской областной детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова в сентябре.

Согласно информации, размещенной на сайте Минздрава Пензенской области, это анестезиологи-реаниматологи Люция Дергунова, Егор Орлов и Владислав Козлов, педиатр Владимир Бурлаков, нефролог Анна Мазай, рентгенолог Владимир Чинчик и травматолог-ортопед Денис Запекин.

Как отметил главный врач пензенской областной детской больницы Максим Баженов, за каждым молодым врачом закреплен наставник, который всегда готов поделиться опытом.

«В лечебно-диагностических отделениях молодых специалистов ознакомили с распорядком работы больницы, медицинским оборудованием лечебного учреждения и особенностями работы каждого отделения», — сказал Максим Баженов, слова которого приводятся в сообщении.