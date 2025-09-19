00:07:20 Суббота, 20 сентября
Транспортная прокуратура проводит проверку по факту столкновения поезда «Сурская стрела» и автомобиля

18:01 | 19.09.2025 | Происшествия

Саранск, 19 сентября 2025. PenzaNews. Мордовская транспортная прокуратура организовала проверку по факту столкновения легкового автомобиля и пассажирского поезда «Сурская стрела», следовавшего из Саранска в Пензу.

Транспортная прокуратура проводит проверку по факту столкновения поезда «Сурская стрела» и автомобиля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«По предварительным данным, 18 сентября 2025 года в дневное время на железнодорожном переезде, расположенном на перегоне станции «Рузаевка — Разъезд 9 км» в Рузаевском районе Республики Мордовия, произошло столкновение легкового автомобиля марки «Hyundai» с пассажирским поездом №7231 «Сурская стрела», следовавшим по маршруту «Саранск — Пенза», — говорится в сообщении, размещенном на сайте приволжской транспортной прокуратуры.

В нем отмечается, что в результате произошедшего никто не пострадал.

«Мордовская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, при наличии оснований будут приняты меры реагирования», — добавляется в тексте.


Актуальное

