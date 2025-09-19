Вступил в силу приговор жителю Пензы, до смерти забившему знакомого молотком Криминал

Пенза, 19 сентября 2025. PenzaNews. Приговор, в соответствии с которым ранее неоднократно судимый 47-летний житель Пензы получил 8 лет 10 дней колонии строгого режима за убийство знакомого, вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

«По делу установлено, что вечером 17 марта 2025 года злоумышленник пригласил к себе домой для распития спиртных напитков ранее незнакомых женщину и мужчину, с которым впоследствии у него произошел конфликт. В ходе ссоры хозяин квартиры нанес 46-летнему потерпевшему удары ножом в спину и грудь, а затем, вооружившись молотком, нанес последнему еще не менее 17 ударов в область головы, от которых тот скончался на месте преступления. Подсудимый лег спать, а проснувшись следующим днем и обнаружив труп, позвонил в экстренные службы и сообщил, что совершил преступление», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что судом был удовлетворен иск прокурора в интересах матери убитого о взыскании с мужчины 90 тыс. рублей в счет возмещения материального ущерба и 1 млн. рублей в качестве компенсации морального вреда.

«Не согласившись с фактически установленными обстоятельствами дела, назначенным наказанием и суммой удовлетворенных исковых требований, осужденный, а также его защитник подали на состоявшийся приговор апелляционные жалобы. В соответствии с позицией прокурора судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда сочла приговор суда законным, вину осужденного доказанной, квалификацию его действий верной, а назначенное наказание справедливым. Апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения, приговор суда вступил в законную силу», — говорится в тексте.