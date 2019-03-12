Житель Заречного стал жертвой мошенничества, купив через интернет путевку в пансионат Общество

Пенза, 12 марта 2019. PenzaNews. Житель Заречного Пензенской области перевел мошенникам 23 тыс. рублей, думая, что покупает путевку в пансионат в Крыму через официальный сайт учреждения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

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«В интернете он нашел сайт пансионата, расположенного в городе Алушта, и позвонил по контактному телефону, желая узнать порядок бронирования и заказа путевок. Неизвестная пояснила, что для этого необходимо заполнить форму на сайте, что мужчина и сделал. На электронную почту ему поступило письмо с договором и счетом на оплату, в котором были указаны реквизиты новосибирского отделения одного из банков. Заявитель перевел деньги, после чего получил по электронной почте сообщение с подтверждением бронирования путевки на июль 2019 года», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что житель Заречного ничего не заподозрил, но, когда несколько недель спустя попытался зайти на сайт пансионата, обнаружил, что данная страница удалена.

«Впоследствии в социальных сетях он обнаружил сообщества людей, обманутых при покупке путевок в этот же пансионат. Мужчина обратился в полицию. По факту мошенничества в настоящее время проводится проверка», — добавили в управлении.