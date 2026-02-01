11:34:03 Воскресенье, 1 февраля
В Пензе женщина после общения с «сотрудницей Соцфонда» на тему перерасчета пенсии лишилась более 1,5 млн. рублей

10:01 | 01.02.2026 | Криминал

Пенза, 1 февраля 2026. PenzaNews. Жительница Пензы 1958 года рождения стала жертвой мошенничества и лишилась более 1,5 млн. рублей после звонка злоумышленницы, которая, выдавая себя за сотрудницу Социального фонда, выманила у собеседницы код из SMS. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В Пензе женщина после общения с «сотрудницей Соцфонда» на тему перерасчета пенсии лишилась более 1,5 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«После этого женщине поступил еще один звонок от неизвестного, который представился сотрудником банка. Мужчина сообщил заявительнице о том, что в отношении нее были совершены мошеннические действия. В целях предотвращения противоправных действий и сохранности денежных средств злоумышленник рекомендовал потерпевшей передать свои сбережения на «безопасный счет», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, следуя указаниям незнакомца, пенсионерка сняла в банке более 1 млн. рублей и передала деньги неизвестному мужчине возле подъезда, а затем перечислила еще 500 тыс. рублей на счет, указанный мошенником.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — поясняется в тексте.


