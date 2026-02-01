В Пензе женщина после общения с «сотрудницей Соцфонда» на тему перерасчета пенсии лишилась более 1,5 млн. рублей Криминал

Пенза, 1 февраля 2026. PenzaNews. Жительница Пензы 1958 года рождения стала жертвой мошенничества и лишилась более 1,5 млн. рублей после звонка злоумышленницы, которая, выдавая себя за сотрудницу Социального фонда, выманила у собеседницы код из SMS. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

«После этого женщине поступил еще один звонок от неизвестного, который представился сотрудником банка. Мужчина сообщил заявительнице о том, что в отношении нее были совершены мошеннические действия. В целях предотвращения противоправных действий и сохранности денежных средств злоумышленник рекомендовал потерпевшей передать свои сбережения на «безопасный счет», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, следуя указаниям незнакомца, пенсионерка сняла в банке более 1 млн. рублей и передала деньги неизвестному мужчине возле подъезда, а затем перечислила еще 500 тыс. рублей на счет, указанный мошенником.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — поясняется в тексте.