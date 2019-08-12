В Пензе в октябре пройдет месячник гражданской обороны Общество

Пенза, 12 августа 2019. PenzaNews. Месячник гражданской обороны, пожарной безопасности и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций пройдет в Пензе с 1 по 31 октября. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности главы администрации города Сергей Волков.

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Согласно документу, запланировано участие во всероссийской штабной тренировке с 1 по 3 октября, проведение открытого урока по безопасности жизнедеятельности 4 октября. Также состоятся смотры учителей ОБЖ и нештатных аварийно-спасательных формирований, конкурс на лучший учебно-консультационный пункт по гражданской обороне, выставки тематической литературы и другие мероприятия.

Комиссию по организации и проведению месячника возглавит вице-мэр Юрий Ильин, замещать его будет начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Пензы Алексей Михайлов.

Также в состав комиссии включены глава управления образования города Юрий Голодяев, начальник управления культуры Вера Фейгина, руководитель соцуправления Ирина Федонина, начальник УЖКХ Александр Утин и председатель горспорткомитета Владислав Чесноков.

В срок до 8 ноября комиссия рассмотрит материалы по итогам проведенной работы.

Руководителям организаций города рекомендовано разработать свой план проведения месячника.