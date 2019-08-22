EN
17:46:29 Четверг, 22 августа
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мэр уверен, что сквер вблизи завода «Пензадизельмаш» станет востребованным

08:45 | 22.08.2019 | Общество

Печать

Пенза, 22 августа 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев убежден, что сквер вблизи завода «Пензадизельмаш», который планируется благоустроить по инициативе предприятия, станет востребованным у горожан.

Мэр уверен, что сквер вблизи завода «Пензадизельмаш» станет востребованным. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Руководство АО «Пензадизельмаш» выступило с предложением совместными усилиями благоустроить прилегающую территорию. Для этого сейчас проводится работа по формированию земельного участка и параллельно — подготовка техзадания на разработку ПСД [проектно-сметной документации]», — написал мэр на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что это будет современный сквер площадью примерно 2 га с освещением, детской и спортивной площадками.

«Идея хорошая, уверен, что новая зеленая зона станет востребованной, а главное — у нее будет хозяин в лице коллектива предприятия», — добавил Виктор Кувайцев.

Загрузка...
Читайте также
В Пензенской области в 2020 году намечено установить более 8 тыс. мусорных контейнеров Качество услуг в сфере обращения с ТКО не отвечает требованиям — Иван Белозерцев
Пензенская горбольница №4 получила аппарат для безболезненной колоноскопии Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 7 месяцев 2019 года
В Каменке не сразу возбудили дело по факту сбыта наркотиков, от которых умер мужчина Реконструкцию сетей вблизи «Онежского» и «Берлина» в Пензе завершат к концу недели
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама