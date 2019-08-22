Мэр уверен, что сквер вблизи завода «Пензадизельмаш» станет востребованным Общество

Пенза, 22 августа 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев убежден, что сквер вблизи завода «Пензадизельмаш», который планируется благоустроить по инициативе предприятия, станет востребованным у горожан.

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«Руководство АО «Пензадизельмаш» выступило с предложением совместными усилиями благоустроить прилегающую территорию. Для этого сейчас проводится работа по формированию земельного участка и параллельно — подготовка техзадания на разработку ПСД [проектно-сметной документации]», — написал мэр на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что это будет современный сквер площадью примерно 2 га с освещением, детской и спортивной площадками.

«Идея хорошая, уверен, что новая зеленая зона станет востребованной, а главное — у нее будет хозяин в лице коллектива предприятия», — добавил Виктор Кувайцев.