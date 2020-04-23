Установлен автор фейка о числе заразившихся коронавирусом в Пензенской области Общество

Пенза, 23 апреля 2020. PenzaNews. Сотрудники полиции установили личность человека, который в одной из социальных сетей разместил не соответствующую действительности информацию о количестве заразившихся новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) в Пензенской области.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, им оказался 33-летний житель Пензы.

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«Он признался в содеянном и пояснил, что при посещении поликлиники услышал разговор двух женщин и изложил услышанную от них информацию в своем комментарии, не проверив сведения в официальных источниках», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что в отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации», ему грозит штраф в размере от 30 тыс. до 100 тыс. рублей.

«В связи с появлением в мессенджерах и социальных сетях различных недостоверных сведений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, управление МВД России по Пензенской области призывает граждан ориентироваться только на официальные источники информации», — добавили в полиции.