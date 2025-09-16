В Пензенской области запущен проект по комплексной реабилитации ветеранов СВО, получивших инвалидность в результате военной травмы Общество

Пенза, 16 сентября 2025. PenzaNews. Проект по комплексной реабилитации ветеранов специальной военной операции, получивших инвалидность в результате военной травмы, запущен в Пензенской области на базе арт-поместья «Новые берега». Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«Первыми в России запустили пилотный проект социальной реабилитации ветеранов специальной военной операции, получивших инвалидность в результате военной травмы. Вместе с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Алексеевной Львовой-Беловой посетили арт-поместье «Новые берега», где 10 бойцов пройдут 30-дневный курс интеграции в общество. В этом поможет уникальный опыт АНО «Квартал Луи» по работе с людьми с инвалидностью и развитая доступная среда арт-поместья», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувший понедельник, 15 сентября.

Фото: Pnzreg.ru

Олег Мельниченко уточнил, что программа предусматривает психологическую, физическую, спортивную, трудовую и социокультурную реабилитацию, а также занятия по бизнес-проектированию.

«Рассчитываем, что по итогам курса участники смогут заключить социальный контракт и получить средства на открытие своего дела, которое будет приносить доход и пользу. Ребята должны ощущать себя нужными в своих семьях и значимыми в обществе», — подчеркнул он.

Губернатор отметил, что работа по созданию условий для самореализации вернувшихся с фронта участников СВО ведется по поручению президента России Владимира Путина.

«Наш проект «Сурское мужество» одобрила председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко, это накладывает большую ответственность. Сделаем все, чтобы поддержать земляков и помочь им осознать, что жизнь насыщенная и интересная. Своих не бросаем!» — написал Олег Мельниченко.