22:53:19 Вторник, 16 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области запущен проект по комплексной реабилитации ветеранов СВО, получивших инвалидность в результате военной травмы

08:44 | 16.09.2025 | Общество

Печать

Пенза, 16 сентября 2025. PenzaNews. Проект по комплексной реабилитации ветеранов специальной военной операции, получивших инвалидность в результате военной травмы, запущен в Пензенской области на базе арт-поместья «Новые берега». Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

В Пензенской области запущен проект по комплексной реабилитации ветеранов СВО, получивших инвалидность в результате военной травмы

Фото: Pnzreg.ru

«Первыми в России запустили пилотный проект социальной реабилитации ветеранов специальной военной операции, получивших инвалидность в результате военной травмы. Вместе с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Алексеевной Львовой-Беловой посетили арт-поместье «Новые берега», где 10 бойцов пройдут 30-дневный курс интеграции в общество. В этом поможет уникальный опыт АНО «Квартал Луи» по работе с людьми с инвалидностью и развитая доступная среда арт-поместья», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувший понедельник, 15 сентября.

Фото: Pnzreg.ru

Олег Мельниченко уточнил, что программа предусматривает психологическую, физическую, спортивную, трудовую и социокультурную реабилитацию, а также занятия по бизнес-проектированию.

«Рассчитываем, что по итогам курса участники смогут заключить социальный контракт и получить средства на открытие своего дела, которое будет приносить доход и пользу. Ребята должны ощущать себя нужными в своих семьях и значимыми в обществе», — подчеркнул он.

Губернатор отметил, что работа по созданию условий для самореализации вернувшихся с фронта участников СВО ведется по поручению президента России Владимира Путина.

«Наш проект «Сурское мужество» одобрила председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко, это накладывает большую ответственность. Сделаем все, чтобы поддержать земляков и помочь им осознать, что жизнь насыщенная и интересная. Своих не бросаем!» — написал Олег Мельниченко.


Читайте также
Пенза присоединится к «Кроссу нации» Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации об отсутствии инфраструктуры в микрорайоне «Ласточкино гнездо – 2»
Жительница Пензы после пожара в квартире соседа отсудила у него около 300 тыс. рублей Заречный стал лидером по числу заявок, поданных на грантовый конкурс «80 добрых дел» госкорпорации «Росатом»
В Пензе суд лишил водительских прав женщину, состоящую на учете в психдиспансере План 2025 года по ремонту дорог в Пензе выполнен более чем на 70% — глава города
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама