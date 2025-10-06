01:17:15 Вторник, 7 октября
Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о плохом состоянии дороги, ведущей в Среднюю Елюзань

16:28 | 06.10.2025 | Общество

Пенза, 6 октября 2025. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о нарушении прав жителей села Средняя Елюзань Пензенской области на качественную дорожную инфраструктуру.

Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о плохом состоянии дороги, ведущей в Среднюю Елюзань. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«В СМИ и социальной сети сообщается о нарушении прав жителей села Средняя Елюзань Пензенской области на качественную дорожную инфраструктуру. На протяжении длительного времени дорога, ведущая в населенный пункт, находится в непригодном состоянии: асфальтовое покрытие разрушено, на поверхности образовались многочисленные ямы. В результате проезд по ней транспортных средств затруднен. Граждане вынуждены ежегодно осуществлять ямочный ремонт за свой счет, что для них финансово затруднительно», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале информационного центра СКР в понедельник, 6 октября.

В нем поясняется, что по данному факту организована процессуальная проверка.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пензенской области Владимиру Викторовичу Игнатенкову доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — поясняется в тексте.


Актуальное

