По иску прокуратуры в собственность государства возвращен участок лесного фонда и береговой полосы под Пензой площадью более 1,2 тыс. кв. метров

12:28 | 15.10.2025 | Общество

Пенза, 15 октября 2025. PenzaNews. Участок лесного фонда и береговой полосы площадью более 1,2 тыс. кв. метров возвращен в собственность государства по иску прокуратуры Пензенского района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

По иску прокуратуры в собственность государства возвращен участок лесного фонда и береговой полосы под Пензой площадью более 1,2 тыс. кв. метров. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Установлено, что принадлежащий гражданину земельный участок в деревне Ключи Пензенского района частично расположен в границах береговой полосы ручья Шиверга, являющегося левым притоком реки Суры, а также земель лесного фонда. Указанный земельный участок неправомерно предоставлен в собственность физическому лицу», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что по результатам проведенной проверки прокуратура направила в суд исковое заявление об истребовании в пользу Российской Федерации из чужого незаконного владения земельного участка и прекращении зарегистрированного права собственности.

«Решением суда исковые требования удовлетворены. Исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства», — отмечается в тексте.


