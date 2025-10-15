19:11:56 Среда, 15 октября
Пожароопасный сезон в лесах Пензенской области официально завершен

18:01 | 15.10.2025 | Общество

Пенза, 15 октября 2025. PenzaNews. Пожароопасный сезон в лесах Пензенской области официально завершен 15 октября. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

Пожароопасный сезон в лесах Пензенской области официально завершен. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В этом году на землях лесного фонда региона возникло всего 22 лесных пожара, все они были ликвидированы в день возгорания. Площадь, пройденная огнем, составила 16,77 га, а средняя площадь одного пожара — 0,7 га. Несмотря на сложные погодные условия, крупных лесных пожаров допущено не было», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что основными причинами лесных пожаров стали неосторожное обращение с огнем и переход огня с земель иных категорий.

«По сравнению с 2024 годом количество лесных пожаров сократилось в 3 раза, а площадь, пройденная огнем, уменьшилась более чем в 100 раз», — добавляется в сообщении.

В тексте указано, что в регионе начаты работы по консервации лесопожарной техники и подготовке к следующему сезону.


Актуальное

