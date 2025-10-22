В ТРЦ «Лев» в Засечном ликвидирован условный пожар Общество

Пенза, 22 октября 2025. PenzaNews. Пожарно-тактические учения проведены в здании торгово-развлекательного центра «Лев» в селе Засечном Пензенской области в среду, 22 октября.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Как следует из сообщения, размещенного на сайте главного управления МЧС России по региону, согласно сценарию учений, в одном из залов возникло возгорание, в результате чего некоторые посетители оказались в зоне задымления и не могли самостоятельно покинуть здание.

«Сотрудники МЧС России незамедлительно прибыли на место условного пожара, провели разведку, эвакуировали «пострадавших» и успешно локализовали очаг условного возгорания», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что подобные мероприятия позволяют не только совершенствовать профессиональные навыки, но и выявлять уязвимости в системе безопасности объекта.

«Тщательный анализ проведенных учений, включающий разбор действий всех задействованных служб, направлен на улучшение готовности к реальным чрезвычайным происшествиям», — добавляется в сообщении.