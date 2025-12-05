18:02:33 Пятница, 5 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко поздравил волонтеров с Днем добровольца

09:10 | 05.12.2025 | Общество

Печать

Пенза, 5 декабря 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил волонтеров с Днем добровольца, который отмечается 5 декабря.

Олег Мельниченко поздравил волонтеров с Днем добровольца

Фото: Pnzreg.ru

Глава региона подчеркнул, что эта дата посвящена активным, неравнодушным и бескорыстным людям, которые приносят огромную пользу обществу.

По словам Олега Мельниченко, в добровольческую деятельность вовлечены около 200 тыс. жителей региона, действует более 300 волонтерских объединений.

Он напомнил, что в этом году представители Пензенской области вошли в число победителей всероссийского конкурса «Регион добрых дел».

«Особое значение имеет работа волонтеров, которые помогают защитникам Отечества и жителям прифронтовых регионов. Пензенские добровольцы отправляют на фронт строительные материалы, спецтехнику, оборудование, посылки от близких. Волонтеры работают в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях, оказывают поддержку пострадавшим от нацистов жителям Курской и Белгородской областей. Благодаря пензенским ребятам, люди укрепляют веру в Россию и наше общее будущее», — отметил губернатор.

«Пусть ваш труд и самоотверженность будет примером для всех окружающих! Желаю всем добровольцам Пензенской области крепкого здоровья, отличного настроения, успехов в созидательном труде на благо нашей великой Родины!» — добавил Олег Мельниченко.


Читайте также
В Пензе росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который пытался спровоцировать драку возле ночного клуба В Нижнеломовском районе мужчина похитил из магазина медиаплеер, но не смог им воспользоваться из-за платной подписки
В Кузнецке мужчина госпитализирован после наезда автомобиля В отношении жителя Кузнецкого района, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело
В ДТП в Кузнецком районе пострадал водитель иномарки Телефонные мошенники выманили у пожилого пензенца более 2 млн. рублей и 4 тыс. евро
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама