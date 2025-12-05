Олег Мельниченко поздравил волонтеров с Днем добровольца Общество

Пенза, 5 декабря 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил волонтеров с Днем добровольца, который отмечается 5 декабря.

Фото: Pnzreg.ru

Глава региона подчеркнул, что эта дата посвящена активным, неравнодушным и бескорыстным людям, которые приносят огромную пользу обществу.

По словам Олега Мельниченко, в добровольческую деятельность вовлечены около 200 тыс. жителей региона, действует более 300 волонтерских объединений.

Он напомнил, что в этом году представители Пензенской области вошли в число победителей всероссийского конкурса «Регион добрых дел».

«Особое значение имеет работа волонтеров, которые помогают защитникам Отечества и жителям прифронтовых регионов. Пензенские добровольцы отправляют на фронт строительные материалы, спецтехнику, оборудование, посылки от близких. Волонтеры работают в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях, оказывают поддержку пострадавшим от нацистов жителям Курской и Белгородской областей. Благодаря пензенским ребятам, люди укрепляют веру в Россию и наше общее будущее», — отметил губернатор.

«Пусть ваш труд и самоотверженность будет примером для всех окружающих! Желаю всем добровольцам Пензенской области крепкого здоровья, отличного настроения, успехов в созидательном труде на благо нашей великой Родины!» — добавил Олег Мельниченко.