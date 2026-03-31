Пензенский губернатор посетил Токмак Запорожской области Общество

Пенза, 31 марта 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко после визита в Пологовский муниципальный округ посетил Токмак Запорожской области.

«Из Пологов направился в подшефный Токмак. Здесь также восстанавливаем жизненно важные объекты, обеспечиваем людей стабильным водо- и теплоснабжением. В этом году уже отремонтировали одну артезианскую скважину, еще три бурим заново. После завершения работ в городскую сеть ежемесячно будет поступать 200 тыс. кубометров качественной питьевой воды. Переложим четыре участка теплотрассы общей протяженностью 2 км. Обеспечим теплом жилой микрорайон и школу на 1,1 тыс. мест», — написал Олег Мельниченко на своей странице в соцсети «ВКонтакте» во вторник, 31 марта.

Он сообщил, что оценил обновление спортивной школы и зала акробатики, где проведен капитальный ремонт.

По мнению главы региона, для ребят, которые дружат со спортом, созданы прекрасные условия.

Олег Мельниченко отметил, что в ходе встречи с работниками пензенских подрядных организаций поблагодарил их за восстановление инфраструктуры Токмакского округа и вручил региональные награды.

«По поручению президента РФ на подшефных территориях до 2030 года приведем в порядок еще около 50 объектов коммунального и социального назначения. Мы пришли на эту землю навсегда — это была и есть Россия», — подчеркнул губернатор.

«Почтили память защитников Родины — и участников Великой Отечественной войны, и бойцов специальной военной операции», — добавил он.