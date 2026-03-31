Олег Мельниченко посетил Пологовский муниципальный округ Запорожской области

Пенза, 31 марта 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе рабочей поездки в новые регионы посетил Пологовский муниципальный округ Запорожской области.

Как сообщает пресс-служба облправительства, всего за четыре года на подшефных Пензенской области территориях восстановлено 55 объектов, в их числе — учреждения образования, здравоохранения, культуры, спорта, жилые дома, объекты жилищно-коммунальной инфраструктуры.

В 2026 году в Пологовском муниципальном округе запланировано обновить 1,5 км водопроводных сетей и кровлю четырех многоквартирных домов в городе Пологи, а также канализационно-насосную станцию и 500 метров сетей водоотведения в селе Чапаевка.

Олег Мельниченко поблагодарил за добросовестный труд сотрудников пензенской организации, ведущей восстановительные работы, и вручил им медали «Сурский рубеж». Этой региональной наградой отмечают за высокие трудовые достижения, профессиональное мастерство и успехи в общественно полезной деятельности.

«Хорошо знаю, в каких сложных условиях вы работаете. Руководитель делегации Пензенской области, первый зампред правительства региона Виктор Николаевич Кувайцев каждый день докладывает о том, как идут восстановительные работы. Держу этот вопрос на особом контроле. Видим, ценим, знаем про ваш труд. Спасибо, успехов вам, берегите себя!» — сказал Олег Мельниченко, обращаясь к землякам.

Кроме того, в рамках рабочей поездки на подшефные территории глава региона осмотрел пострадавшую от обстрелов ВСУ спортивную школу, которую привели в порядок силами аварийно-восстановительной бригады Пензенской области. Этот объект был включен в план работ по поручению губернатора.

В настоящее время в спортшколе идут занятия, особой популярностью у ребят пользуется секция самбо. Пензенская область закупила для юных запорожских самбистов форму и спортивное оборудование.

Также Олег Мельниченко возложил цветы к братской могиле советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.