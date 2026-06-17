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В Пензе впервые состоялась совместная церемония приведения к присяге молодых сотрудников МВД, МЧС, ФССП, ФСИН и Росгвардии

09:26 | 17.06.2026 | Общество

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Пенза, 17 июня 2026. PenzaNews. Совместная церемония приведения к присяге молодых сотрудников МВД, МЧС, ФССП, ФСИН и Росгвардии впервые состоялась в Пензе на площади Ленина 16 июня.

В Пензе впервые состоялась совместная церемония приведения к присяге молодых сотрудников МВД, МЧС, ФССП, ФСИН и Росгвардии

Фото: Pnzreg.ru

«Впервые провели совместную церемонию приведения к присяге молодых сотрудников, поступивших на службу в правоохранительные органы Пензенской области. Ряды МВД, МЧС, ФССП, ФСИН и Росгвардии пополнили порядка 70 юношей и девушек. Среди новобранцев есть выпускники нашего отряда содействия полиции «Тигр». Уверен, что молодые сотрудники с полной самоотдачей будут помогать старшим коллегам сохранять порядок и спокойствие в регионе», — написал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем канале в мессенджере «Макс».

Фото: Pnzreg.ru

Он отметил, что по итогам 2025 года общее количество преступлений в Пензенской области снизилось более чем на 23%.

«Не допущено преступлений на объектах, охраняемых сотрудниками правоохранительных ведомств. На 87,5% снизился уровень преступности в исправительных учреждениях. В 3 раза удалось сократить количество природных и на 20% — техногенных пожаров. С начала года более чем на 18% выросла возвращенная детям сумма задолженностей по алиментам», — уточнил глава региона.

Олег Мельниченко поблагодарил молодых сотрудников ведомств за осознанный выбор профессии, а также за желание служить на благо Пензенской области и России.


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