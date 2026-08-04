Стартовал заключительный модуль кадрового проекта «Герои Пензенского края» Общество

Пенза, 4 августа 2026. PenzaNews. Заключительный образовательный модуль регионального кадрового проекта для участников и ветеранов специальной военной операции «Герои Пензенского края» стартовал в регионе.

Фото: Pnzreg.ru

«Финалистам проекта предстоит изучить вопросы применения цифровых технологий, в том числе искусственного интеллекта, в госуправлении, принципы информационной безопасности, управленческого моделирования», — говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства Пензенской области.

В нем добавляется, что в целях знакомства с работой органов местного самоуправления ветераны СВО посетят один из районов, объекты производственной и социальной сферы, культурные учреждения.

Как отметила проректор по воспитательной работе и профилактике Института регионального развития Пензенской области, менеджер проекта «Герои Пензенского края» Лилия Чащина, за время обучения слушатели заметно сплотились.

«Сложилась команда единомышленников. В межмодульные периоды финалисты программы на практике отрабатывали полученные знания. Вместе со своими наставниками посещали государственные и муниципальные организации, участвовали в совещаниях министерств и ведомств, встречались с людьми, изучали волнующие их вопросы и предлагали пути их решения», — пояснила она.

Менеджер проекта обратила внимание на то, что завершающий этап является сложным.

«Участникам проекта предстоит защитить свои выпускные аттестационные работы. Темы ветераны СВО выбирали самостоятельно, исходя из своей практической деятельности, которую они осуществляли совместно с наставниками», — сказала Лилия Чащина, слова которой приводятся в сообщении.

Кадровый проект «Герои Пензенского края» реализуется по инициативе губернатора Олега Мельниченко с марта 2025 года.

Он направлен на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа участников специальной военной операции для дальнейшего трудоустройства в органах государственной и муниципальной власти.

По итогам прохождения обучения участники получат диплом гособразца.