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Олег Мельниченко и Джамбул Исмагулов обсудили вопросы взаимодействия

13:00 | 04.08.2026 | АПК

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Пенза, 4 августа 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и врио руководителя управления Россельхознадзора по Саратовской, Самарской и Пензенской областям Джамбул Исмагулов обсудили вопросы взаимодействия в ходе встречи, состоявшейся в правительстве региона.

Олег Мельниченко и Джамбул Исмагулов обсудили вопросы взаимодействия

Фото: Max.ru/omelnichenko

«Провел встречу с Джамбулом Зайнуловичем Исмагуловым, врио руководителя управления Россельхознадзора по Саратовской, Самарской и Пензенской областям. Наш регион вошел в состав этого подразделения с 1 марта текущего года. Наметили пути выстраивания оперативного взаимодействия. Нам важно, чтобы региональное министерство сельского хозяйства и профильные службы работали в тесной связке с управлением Россельхознадзора», — написал Олег Мельниченко в своем канале в мессенджере «Макс» во вторник, 4 августа.

Он подчеркнул, что управление уделяет большое внимание профилактическим мероприятиям.

«Это позволяет своевременно предупреждать возможные риски и обеспечивать стабильность в отрасли», — отметил губернатор Пензенской области.


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