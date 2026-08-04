Олег Мельниченко и Джамбул Исмагулов обсудили вопросы взаимодействия АПК

Пенза, 4 августа 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и врио руководителя управления Россельхознадзора по Саратовской, Самарской и Пензенской областям Джамбул Исмагулов обсудили вопросы взаимодействия в ходе встречи, состоявшейся в правительстве региона.

Фото: Max.ru/omelnichenko

«Провел встречу с Джамбулом Зайнуловичем Исмагуловым, врио руководителя управления Россельхознадзора по Саратовской, Самарской и Пензенской областям. Наш регион вошел в состав этого подразделения с 1 марта текущего года. Наметили пути выстраивания оперативного взаимодействия. Нам важно, чтобы региональное министерство сельского хозяйства и профильные службы работали в тесной связке с управлением Россельхознадзора», — написал Олег Мельниченко в своем канале в мессенджере «Макс» во вторник, 4 августа.

Он подчеркнул, что управление уделяет большое внимание профилактическим мероприятиям.

«Это позволяет своевременно предупреждать возможные риски и обеспечивать стабильность в отрасли», — отметил губернатор Пензенской области.