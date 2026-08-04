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Олег Мельниченко посетил предприятия мебельной промышленности в Бессоновке

11:35 | 04.08.2026 | Экономика

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Пенза, 4 августа 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе рабочей поездки в село Бессоновка посетил предприятия мебельной промышленности.

Олег Мельниченко посетил предприятия мебельной промышленности в Бессоновке

Фото: Pnzreg.ru

Итоги визита глава региона прокомментировал в своем канале в мессенджере «Макс».

«Компания «Дера» в 2025 году запустила новый цех по изготовлению корпусной мебели производительностью 156 тыс. комплектов в год. Нацелил руководство активно расширять географию поставок, в том числе выходить на зарубежные рынки. Среди наших перспективных партнеров — Казахстан, Узбекистан и Таджикистан», — написал он вечером в минувший понедельник, 3 августа.

Олег Мельниченко также осмотрел производственные площади компании компании «Корст», которая выпускает станки и оборудование для мебельной отрасли.

«Не мог не отметить, насколько значима работа таких предприятий малого и среднего бизнеса, именно они обеспечивают устойчивость экономики нашего региона», — подчеркнул губернатор.

«Поблагодарил трудовые коллективы за высокие производственные результаты, вручив сотрудникам региональные награды. Убежден, что промышленный потенциал нашей области держится именно на людях труда», — добавил Олег Мельниченко.


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