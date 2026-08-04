Санаторий «Березовая роща» реализовал возможность заселения по цифровому ID в «Максе» Общество

Пенза, 4 августа 2026. PenzaNews. Возможность заселения с помощью цифрового ID в мессенджере «Макс» стала доступна в санатории «Березовая роща», расположенном в Пензенском районе Пензенской области.

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«Теперь заселиться в популярную здравницу Пензенской области можно без привычных бумажных анкет и паспорта. Технология цифровой регистрации через национальный мессенджер «Макс» заработала в санатории «Березовая роща», расположенном в живописном месте на берегу Сурского водохранилища в 25 километрах от Пензы», — говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства культуры и туризма региона.

В нем отмечается, что ранее такая возможность появилась в гостиничном комплексе «Арт-Пенза» и санатории имени В.В. Володарского.

«С 1 сентября 2026 года отели с номерным фондом более 50 мест обязаны обеспечить возможность цифровой регистрации гостей», — напоминается в тексте.